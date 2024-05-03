Владимир Путин наградил рабочих из Татарстана, участвующих в строительстве трассы М-12

Машинисты техники Андрей Брылков и Константин Федотов, дорожный рабочий Степан Пичугин, монтажники Айрат Адиятуллин, Петр Савлюков, Сергей Федоров и Александр Кильдюшев отмечены федеральными наградами – благодарностью за участие в строительстве автодороги М12 «Восток». Указ подписан Президентом России Владимиром Путиным.

Также почетными грамотами поощрены татарстанцы Линар Вагапов, Дамир Сайфутдинов, Эдуард Идрисов, Руслан Мусин, которые занимали руководящие должности в проекте строительства трассы.

Протяженность дороги М-12 составила 810 км. Их построили в рекордные сроки всего за три года. Напомним, что участие в торжественном открытии участка Москва-Казань принял сам Владимир Путин в режиме ВКС 21 декабря прошлого года. Теперь путь до Татарстана из Москвы сокращен до 6,5 часов.