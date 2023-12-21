Владимир Путин о грядущих изменениях в социальной сфере

За 4 часа Владимир Путин ответил на множество вопросов и высказал свою позицию по проблемам, которые волнуют многих россиян. «КВ» собрали несколько цитат Президента России о том, каких изменений в социальной сфере нам ожидать в ближайшем будущем.

О взимании комиссии при оплате услуг ЖКХ

- Это неправильно, особенно если это касается пенсионеров. Решение только что принято - комиссия уплачиваться пенсионерами не будет.

О продлении семейной ипотеки

- Семейная ипотека у нас скоро заканчивается - она действует до июля 2024 года. Правительство сейчас думает о том, чтобы ее продлить. Конечно, правительство должно исходить из возможностей бюджета. Но я думаю, что лучше думать в направлении продления семейной ипотеки.

О новой волне мобилизации

- Мы провели достаточно широкую кампанию по привлечению людей на добровольной основе к заключению контрактов с вооруженными силами. И планировали к концу года набрать, по-моему, 400 с небольшим тысяч. На вчерашний вечер (13 декабря. - Прим. ред.), мне доложили, набрано 486 тысяч, и поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается - 1,5 тысячи ежедневно по всей стране. Так что будет под полмиллиона человек до конца текущего года. Ну зачем нам мобилизация? Поэтому на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет.

О льготах для добровольцев

- Все добровольцы, все, кто с оружием в руках отстаивает интересы России, борется за нее, рискует своей жизнью и здоровьем, все должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия. Предлагаю принять поправки в закон, чтобы добровольцы СВО получали ту же поддержку, что и рядовые военные Вооруженных сил РФ. Депутаты Госдумы должны одобрить такие поправки все на 100%.

Об уровне безработицы и повышении МРОТ

- Совсем недавно мы гордились тем, что у нас уровень безработицы был на историческом минимуме - 3%. Вчера (13 декабря. - Прим. ред.), когда мы с коллегами готовились к сегодняшней нашей встрече, уровень безработицы был уже 2,9%. Такого вообще никогда не было в истории России. Это очень хороший интегрированный показатель состояния экономики.

Про повышение реальных доходов - надо упомянуть, конечно, что с 1 января у нас будет МРОТ повышен сразу на 18%. Мы нечасто это делали.

Об увеличении продолжительности жизни

- 2021 год - продолжительность жизни в России 70,06 года, 2022 год - 72 - 73 года, а в 2023-м ожидается 74 года. Все-таки это показатель того, как в целом на важнейшем социальном показателе отражаются усилия государства и в сфере экономики, и в сфере социальной политики.