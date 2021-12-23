Владимир Путин: «Уровень спада экономики составил 3 процента»

Уровень спада экономики России в период пандемии составил 3 процента. Об этом рассказал Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.

Президент России отметил, что этот уровень гораздо ниже, чем во многих экономиках мира. Более того, наша страна восстановилась гораздо быстрее, чем другие страны.

«Рост ВВП в этом году ожидается на 4,5%. Промышленное производство растет темпами 5%, урожай зерновых в этом году меньше из-за погодных условий, но это очень хороший результат, который позволит нам обеспечить не только себя, но и сохраним нам существенный экспортный потенциал», — добавил Владимир Путин.

Ждем от нашей пятерки татарстанских журналистов вопросов для Президента. Подробнее о том, что они хотят спросить у Путина читайте в нашем материале.