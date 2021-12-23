 Владимир Путин: «Вводить меры преследования противников вакцинации не нужно»
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Владимир Путин: «Вводить меры преследования противников вакцинации не нужно»

Президент России призвал граждан к добровольной вакцинации.

Истории
23 декабря 2021  13:10
Автор:
Ольга Полякова

Владимир Путин отметил, что вводить меры преследования антиваксеров не нужно, так как «изобретательный народ найдет способы обойти стремление надавить». Об этом он заявил на ежегодной итоговой пресс-конференции.

«Нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию и терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер», — сказал Президент страны.

Также Путин отметил, что для борьбы с вирусом необходимо достижения 95% коллективного иммунитета, а в нашей стране эта цифра составляет 59,4%. 

Ранее, Президент озвучил, что уровень спада экономики России в период пандемии составил 3 процента, что гораздо ниже, чем во многих экономиках мира.

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