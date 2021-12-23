Владимир Путин: «Вводить меры преследования противников вакцинации не нужно»

Владимир Путин отметил, что вводить меры преследования антиваксеров не нужно, так как «изобретательный народ найдет способы обойти стремление надавить». Об этом он заявил на ежегодной итоговой пресс-конференции.

«Нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию и терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер», — сказал Президент страны.

Также Путин отметил, что для борьбы с вирусом необходимо достижения 95% коллективного иммунитета, а в нашей стране эта цифра составляет 59,4%.

Ранее, Президент озвучил, что уровень спада экономики России в период пандемии составил 3 процента, что гораздо ниже, чем во многих экономиках мира.