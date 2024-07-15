Владимир Жаворонков: Бойцы должны быть спокойны, что у них в тылу все хорошо

В 2023 году благодаря совместной работе администрации Кировского и Московского районов Казани с предприятиями, управляющими компаниями, удалось собрать и отправить гуманитарную помощь на общую сумму около 200 миллионов рублей.

Об этом рассказал глава администрации Кировского и Московского районов г. Казани. Владимир Жаворонков во время телемарафона «Вступай в Армию Победы!», который сегодня транслируется на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета»:

- Все понимали значимость проблемы, и была налажена системная работа помощи нашим бойцам, находящимся на передовой. Но не секрет, что для того, чтобы специальная военная операция проводилась успешно, бойцы должны быть спокойны, что у них в тылу все хорошо. Наша задача – достойно поддерживать семьи участников СВО. На сегодняшний день в Кировском и Московском районах таких семей 856. Мы их курируем.