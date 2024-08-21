Властей Казани обязали контролировать концерты уличных артистов

Прокуратура города Казани добилась изменений в постановлении, регулирующем выступления уличных музыкантов, художников и аниматоров. Ранее документ не обязывал городские власти контролировать исполнение правил организации и проведения таких мероприятий.

Прокуратура выявила, что ответственность за общий контроль была возложена на заместителя руководителя Исполнительного комитета Казани, который не обладает полномочиями для привлечения к административной ответственности за нарушения.

В результате внесенного прокурорского протеста постановление было изменено. Теперь должностные лица местного самоуправления, имеющие право составлять административные протоколы, обязаны контролировать соблюдение правил проведения культурно-развлекательных мероприятий с участием уличных артистов и принимать соответствующие меры.