Власти Казани планируют увеличить поток туристов до 5 миллионов за два года

Городские власти Казани нацелены на достижение показателя в 5 миллионов туристов, которые посетят столицу Татарстана в течение ближайших двух лет. Об этом информировал мэр города Ильсур Метшин в интервью для агентства ТАСС.

Мэр напомнил, что Стратегия развития Казани, разработанная в 2015 году, изначально предусматривала достижение этой цели к 2030 году. Тогда такие планы казались «очень амбициозными».

«Некоторые даже говорили, что мы не сможем приблизиться к этой цифре. Теперь же мы видим результат. Уверен, что в течение следующих двух лет мы достигнем отметки в 5 миллионов туристов», — отметил мэр.

По его данным, в период с января по август текущего года Казань посетило почти 3,2 миллиона человек, что на 10,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом общий объем расходов туристов и экскурсионных групп составил более 22 миллиардов рублей, что на 30% превышает показатели 2022 года в реальном выражении.

«Казань трансформировалась из среднестатистического города Поволжья в одну из главных туристических точек России», — резюмировал Ильсур Метшин.