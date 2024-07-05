Власти Казани рассказали, какие здания и помещения изымут в собственность

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Город
5 июля 2024  10:03
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани планируется масштабная приватизация ряда объектов в центре города, в том числе исторического здания городского магистрата, расположенного на улице Баумана, дом №3.

Согласно документу, опубликованному городским исполкомом, площадь магистрата составляет 792,60 квадратных метра. Вместе с ним под приватизацию пойдет и земельный участок площадью 2 247 квадратных метров.

В списке объектов, подлежащих приватизации в 2024 году, также значатся: помещения первого и второго этажей в доме №30 по улице Баумана, подвал и первые два этажа здания по адресу Баумана, 62/9, 3 этажа здания на Баумана, 56, здание по адресу ул. Гривская, 54, принадлежащее муниципальному унитарному предприятию (МУП) «Городское благоустройство», расположенному в 2 км от «Чаши», подвал и 1 этаж на улице Деловой, 11 (рядом с парком Петрова), 1 и 2 этаж по улице Клары Цеткин, 28, 1 этаж по улице Комарова, 2/3. А также подвал и 1 этаж по улице Горького, 26 (рядом с Лядским садиком) и здание конторы в поселке Мирный – там же здание механической мастерской, навозохранилище, скважина, летняя теплица, водозаборная скважина в питомнике, распашные ворота, подземный газопровод низкого давления с газовым оборудованием и землей площадью 5,5 тысяч квадратных метров.

Приватизация, по мнению властей,  должна стимулировать развитие объектов недвижимости в центре Казани.

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