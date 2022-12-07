 Власти Казани выделят на содержание бездомных собак в 2023 году почти 31 млн рублей
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Власти Казани выделят на содержание бездомных собак в 2023 году почти 31 млн рублей

Срок оказания услуг – с 1 января по 31 декабря следующего года.

Город
7 декабря 2022  11:11
Автор:
Ольга Ильина

В Казани на содержание и регулирование численности отловленных животных без владельцев в 2023 году выделят 30,9 млн рублей, согласно тендеру на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступил Комитет ЖКХ. Среди требуемых работ – лечебно-профилактические мероприятия (вакцинация, дегельминтизация, дезинсекция), содержание бездомных животных в приюте 10 календарных дней до и после операции, стерилизация и кастрация.

Также расходы рассчитаны на умерщвление бездомных животных, которые имеют тяжелые неизлечимые заболевания или неизлечимые последствия острой травмы, несовместимые с жизнью, а также утилизация их трупов.

Услуги нужно будет предоставлять с 1 января по 31 декабря следующего года.

Напомним, в этом году исполнителем услуг выступает «Зооцентр».

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани в «места прежнего обитания» выпустили 6 тыс. бездомных собак, сообщил  замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин.

«За два года отловлены и стерилизованы 7,3 тыс. собак. В соответствии с законом, более 6 тыс. из них выпущены в прежние места обитания. На доживании в приюте остались 424 собаки, признанные агрессивными», - доложил он.

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