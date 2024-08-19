Власти Казани выделят средства на обновление самых изношенных тепловых и водопроводных сетей

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Город
19 августа 2024  13:59
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани стартует масштабная программа обновления изношенных тепловых и водопроводных сетей. Как рассказал на деловом понедельнике заместитель руководителя Исполкома Искандер Гиниятуллин, городские службы «Водоканал» и «Казэнерго» уже составили список первоочередных объектов, требующих ремонта или реконструкции.

В список «Водоканала» вошли 81 участок сетей общей протяжённостью 47 километров. В их числе – второй северный коллектор, обслуживающий свыше 300 тысяч жителей города, канализационный коллектор в посёлке Юдино и водовод по улице Космонавтов, снабжающий водой более 70 тысяч казанцев.

«Казэнерго» планирует заменить 24 километра тепловых сетей, 33 котлоагрегата, а также построить 6 новых блочно-модульных котельных и центральных тепловых пунктов.

На проектирование реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения из городского бюджета выделено 400 миллионов рублей. «Казэнерго» готовится объявить конкурс на проведение работ по обновлению теплосетей на сумму 50 миллионов рублей.

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