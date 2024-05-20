Власти Нижнекамска продлят программу «Наш двор» еще на два года

Республиканская программа «Наш двор» будет продолжена в 2026 году – такое решение приняли власти Нижнекамска.

Работы по благоустройству дворов здесь сейчас идут полным ходом, подрядные организации работают в 45 дворах. В этом году обновят 73 дворовые территории с общей стоимостью работ 2,6 млрд рублей.

Всего за четыре года реализации программы «Наш двор» в Нижнекамском районе благоустроены 275 дворовых территорий. Накануне здесь прошел отбор еще 19 дворов, которые набрали наибольшие количество голосов среди местных жителей.

В этом году на реализацию программы в Татарстане выделено 10 млрд рублей. «Наш двор» был инициирован Рустамом Миннихановым в 2020 году.