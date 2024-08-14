Власти РТ перечислили часть зарплаты для помощи жителям Курской области

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Республика
14 августа 2024  14:56
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Татарстана Рустам Минниханов перечислил часть своей зарплаты в помощь жителям Курской области, пострадавшим от обстрелов. К инициативе присоединились сотрудники Администрации Раиса РТ, аппарата Госсовета РТ и Кабмина РТ, пожертвовав свой однодневный заработок.

«Жители Татарстана глубоко сопереживают трагедии, которая произошла с нашими соотечественниками», – сказал Рустам Минниханов.

Напомним, что в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали сотни мирных жителей Курской области, десятки тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Для помощи пострадавшим открыт специальный счет в благотворительном фонде «АК БАРС СОЗИДАНИЕ».

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