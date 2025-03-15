Власти РТ взяли под контроль ситуацию с аварийным Мергасовским домом

В Татарстане создана межведомственная рабочая группа для решения проблемы Мергасовского дома — объекта культурного наследия республиканского значения, которому угрожает обрушение из-за карстового провала. Об этом сообщила пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия (ОКН).

В состав рабочей группы вошли представители комитета, инженеры и правообладатель здания. Они уже приступили к выяснению причин возникновения угрозы и разработке мер по ее устранению.

Для мониторинга технического состояния здания на его строительных конструкциях будут установлены контрольные маяки. Кроме того, планируется провести инженерные обследования прочности конструкций Мергасовского дома, а также оценить геологические параметры и характеристики грунтов на прилегающей территории. Эти меры необходимы для принятия обоснованных решений по стабилизации аварийного объекта.

«Ситуация взята на контроль. Комитет будет информировать о проделанной работе дополнительно», — заявили в ведомстве.

Ранее о проблеме сообщила градозащитница и социолог Марья Леонтьева, учредитель Института городских исследований «Тамга». Она отметила, что из-за карстового провала фасад здания треснул, а сам провал был засыпан грунтом, что она назвала «временным и поверхностным решением».

Исполком Казани, отвечая на обращение местных жителей, подтвердил, что котлован глубиной около 2 метров и площадью 12–15 квадратных метров образовался из-за течи на вводе водопровода. В настоящее время изношенный на 100% водопровод отключен, а котлован засыпан. Правообладатель здания планирует заменить трубу методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ).