 Власти Татарстана определили точки, где запрещается продажа алкоголя
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Власти Татарстана определили точки, где запрещается продажа алкоголя

В перечень вошли 620 мест.

Республика
10 января 2022  12:23
Автор:
Эдуард Салихов

Власти Татарстана установили места, где запрещается продажа алкогольной продукции. Соответствующий документ подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин. 

Речь идет о местах нахождения источников повышенной опасности на территории Татарстана. Именно здесь не допускаются торговля и распитие спиртной продукции.

В перечень вошли 620 мест. Среди них: КАМАЗ, «Татнефть», «Газпром трансгаз Казань» и другие.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что отделения токсикологии больниц Татарстана начили заполняться после новогодних корпоративов.

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Власти Татарстана определили точки, где запрещается продажа алкоголя