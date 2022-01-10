Власти Татарстана определили точки, где запрещается продажа алкоголя

Власти Татарстана установили места, где запрещается продажа алкогольной продукции. Соответствующий документ подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Речь идет о местах нахождения источников повышенной опасности на территории Татарстана. Именно здесь не допускаются торговля и распитие спиртной продукции.

В перечень вошли 620 мест. Среди них: КАМАЗ, «Татнефть», «Газпром трансгаз Казань» и другие.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что отделения токсикологии больниц Татарстана начили заполняться после новогодних корпоративов.