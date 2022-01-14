 Власти Казани пока не собираются переименовывать улицу Назарбаева
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Власти Казани пока не собираются переименовывать улицу Назарбаева

В противном случае проживающим по улице Назарбаева придется менять документы, отметили в мэрии.

Город
14 января 2022  10:03
Автор:
Ольга Ильина

Мэрия Казани получила уже два запроса по вопросу переименования улицы Нурсултана Назарбаева, названная в честь экс-президента Казахстана. Однако пока что власти не считают необходимым переименовывать улицу, пишет «Снег».

«В настоящее время проведение заседания Комиссии по топонимике по этому вопросу не планируется», - ответили в мэрии на запрос издания.

Переименование не рассматривается, отметили в исполкоме. Более того, власти считают, что от мороки с документами при переименовании улицы люди тоже будут не в восторге.

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