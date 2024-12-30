Власти Татарстана предостерегают о возможной угрозе атак дронов в Новый год

news_top_970_100
Город
30 декабря 2024  15:15

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в кабмине республики выразил опасение о возможных повторениях атаки беспилотных летательных аппаратов во время новогодних праздников. 

«21 декабря Казань столкнулась с атакой дронов. К счастью, жертв и серьезных разрушений избежать удалось. Тем не менее, есть основания полагать, что подобные инциденты могут повториться на фоне новогодних мероприятий», — отметил Песошин, призывая всех к повышению уровня безопасности.

news_right_column_240_400
Новости
«Ак Барс» в последнем матче в 2024 году уступил «Северстали» 2:3
Мечта Марии сбылась – на новый год ей подарили акустическую гитару!
Новогодние фейерверки в Казани: где можно запускать пиротехнику?
Новогодние фейерверки в Казани: где можно запускать пиротехнику?
Власти Татарстана предостерегают о возможной угрозе атак дронов в Новый год
Асгат Сафаров поддержал благотворительную акцию «Елка желаний»
Поддержка контрактников в Татарстане: Центры отбора продолжают работу в праздничные дни
Как действовать при обнаружении беспилотника: рекомендации МЧС для татарстанцев
Что загадывают современные дети в письмах Дед Морозу
Что загадывают современные дети в письмах Дед Морозу