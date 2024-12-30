Власти Татарстана предостерегают о возможной угрозе атак дронов в Новый год

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в кабмине республики выразил опасение о возможных повторениях атаки беспилотных летательных аппаратов во время новогодних праздников.

«21 декабря Казань столкнулась с атакой дронов. К счастью, жертв и серьезных разрушений избежать удалось. Тем не менее, есть основания полагать, что подобные инциденты могут повториться на фоне новогодних мероприятий», — отметил Песошин, призывая всех к повышению уровня безопасности.