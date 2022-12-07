Власти Татарстана хотят ужесточить закон о нелегальной продаже спиртосодержащей непищевой продукции

Депутаты Татарстана предложили ужесточить ответственность физлиц за незаконную розничную продажу этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции. Законопроект поддержали парламентарии на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.

«Административная и уголовная ответственности для физических лиц установлены только в случае незаконной реализации ими алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. В случае реализации ими этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции санкция является малозначительной – штраф в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой», - подчеркнуто в пояснительной записке к законопроекту.

Под непищевой продукцией имеются в виду духи, туалетная вода, одеколоны объемом до 150 мл, средства для ухода за кожей до 250 мл, спиртосодержащая непищевая продукция в металлической аэрозольной упаковке емкостью не более 450 мл и другие.

Законодательную инициативу Госсовета РТ по внесению в Госдуму проекта ФЗ «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях» рассмотрят на ближайшем заседании парламента.

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