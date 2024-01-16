Внесение обсерваторий Казанского университета в список ЮНЕСКО - значимая победа всей России

Об этом рассказали журналистам на пресс-конференции, состоявшейся в Доме Правительства РТ.

- На сегодня в список объектов культурного и природного наследия ЮНЕСКО внесено 1199 объектов из 168 стран. При этом от России в нем 32 объекта, по их количеству наша страна занимает почетное девятое место в этом реестре, - рассказала депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации от Татарстана Татьяна Ларионова. - Татарстан в российском списке представлен четырьмя объектами: Казанский кремль, Болгар, остров-град Свияжск и обсерватории Казанского федерального университета. Причем они внесены в список выдающихся универсальных ценностей, в который попадают не все объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. Для нас это важно, потому что мы дорожим своими корнями, своей историей. Это результат того, что вопросам сохранения истории занимаемся не последние несколько лет, не время от времени. Наше сотрудничество с ЮНЕСКО началось давно, еще в далекие 90-е годы. Мы подходили ко всему серьезно, основательно, последовательно, с опорой на науку. Впервые Россия вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО с объектом, который связан с наукой. До этого значимость казанской обсерватории была недооценена. Когда рассматривали объект, эксперты признавали, что наша обсерватория - явление уникальное.

Татьяна Ларионова подчеркнула, что победа еще и в том, что мы ее одержали в очень непростой период, на фоне сложной международной обстановки и сложного отношения мирового сообщества к России:

- Мы рисковали, когда выходили на сессию ЮНЕСКО, проходившую в сентябре 2023 года. Но я хочу сказать, что отношение к России было удивительное. Уважение к России проявили все члены комитета всемирного культурного наследия. Это великая победа великой России, и победа эта очень значимая.

Министр культуры РТ Ирада Аюпова отметила, что в Татарстане сложилась уникальная команда, которая готовит досье на объекты для представления в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Это ученые с мировым именем, которых хорошо знают и в России, и в зарубежных странах.

- Четыре объекта в Татарстане включены в список всемирного культурного наследия. Это не только признание мировой общественностью наших культурных ценностей, но и большая ответственность. Мы ответственны за сохранение этих уникальных объектов для будущих поколений, - сказала Ирада Аюпова.

- Идею о включении Астрономической обсерватории имени Энгельгардта в список всемирного наследия ЮНЕСКО выдвинули еще в 2009 году, а в 2017-м инициативу поддержала генеральный директор организации Ирина Бокова во время своего визита в Татарстан. С 2019 года команда ученых КФУ, Академии наук РТ при содействии республиканского фонда «Возрождение» под руководством Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева вели работу по изучению и продвижению обсерватории, - рассказал заместитель директора института международных отношений КФУ, доктор исторических наук, профессор, вице-президент Российского комитета Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) Рафаэль Валеев.

По его словам, первоначально хотели номинировать только обсерваторию Энгельгардта, которая находится в 24 километрах от Казани в Зеленодольском районе, но в итоге было решено представить целый комплекс - обсерваторию Энгельгардта и ту, что находится в Казани. Была проделана огромная работа по подготовке заявки для включения этого комплекса в предварительный список объектов, претендующих на статус всемирного наследия.

- Заявка составила пять томов. В 2020 году она прошла все необходимые инстанции для согласования. В 2022 году в Казань прибыли эксперты комитета всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, чтобы лично познакомиться с объектами, - поделился подробностями Рафаэль Валеев. - Мы учли все их пожелания, замечания. В итоге получилось 12 томов научного труда по истории, научной деятельности казанской обсерватории. Труд такой объемный, потому что каждый факт, каждую деталь, каждую мысль надо было доказать, подтвердить, четко обосновать. В результате все члены комитета всемирного наследия, даже представители недружественных стран, единогласно проголосовали за включение комплекса обсерваторий Казанского федерального университета в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. К 1 декабря 2024 года нам необходимо подготовить отчет о проводимых охранных и реставрационных мероприятиях на объектах.