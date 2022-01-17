«Внутрь зайти невозможно»: казанцы пожаловались на бездомных, проживающих на теплой остановке

Казанцы пожаловались на бездомных, проживающих на теплой остановке на разъезде улицы Восстания. Они недовольны неприятным запахом и агрессивным поведением людей без определенного места жительства. Такая информация появилась в социальных сетях.

«Внутрь зайти невозможно из-за жуткого зловонного запаха, бабулечка там просто прописалась» — говорится в сообщении.

По словам местных жителей, такая ситуация повторяется уже не в первый раз. После появления остановки в ней начали жить бездомные, затем «жилище» испортили и сломали. После чего «бомжи» исчезли. Однако позже ее отреставрировали и люди без определенного места жительства вернулись снова.

Из-за запаха местные жители вынуждены ждать общественный транспорт на улице. На людей не может повлиять даже полиция и администрация, отмечается в посте.