 «Внутрь зайти невозможно»: казанцы пожаловались на бездомных, проживающих на теплой остановке
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«Внутрь зайти невозможно»: казанцы пожаловались на бездомных, проживающих на теплой остановке

Местные жители вынуждены ждать общественный транспорт на улице.

Город
17 января 2022  12:20
Автор:
Роза Габитова

Казанцы пожаловались на бездомных, проживающих на теплой остановке на разъезде улицы Восстания. Они недовольны неприятным запахом и агрессивным поведением людей без определенного места жительства. Такая информация появилась в социальных сетях.

«Внутрь зайти невозможно из-за жуткого зловонного запаха, бабулечка там просто прописалась» — говорится в сообщении.

По словам местных жителей, такая ситуация повторяется уже не в первый раз. После появления остановки в ней начали жить бездомные, затем «жилище» испортили и сломали. После чего «бомжи» исчезли. Однако позже ее отреставрировали и люди без определенного места жительства вернулись снова. 

Из-за запаха местные жители вынуждены ждать общественный транспорт на улице. На людей не может повлиять даже полиция и администрация, отмечается в посте.

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