Во время «Игр будущего» ограничат проезд по улицам города

Мэрия Казани рассказала, где будет ограничено движение транспорта в связи с проведением международного турнира «Игры будущего».

Так, с 21 по 28 февраля ограничение будет действовать у Казанского цирка: от Кремлевской набережной и моста до парковочной зоны на площади Тысячелетия перед восточной стороной Центрального стадиона (ул.Ташаяк, д.2а), включая часть указанной парковочной зоны до спуска в подземный пешеходный переход.

С 17 по 28 февраля проезд ограничен на ул.Абдуллы Бичурина (от здания №46 по ул.Чистопольской до ул.Сибгата Хакима).

А с 21 февраля по 1 марта закрыта ул.Хади Такташа на промежутке от ул.Спартаковской до ул.Марселя Салимжанова, а также на заездных карманах по левой стороне ул.Марселя Салимжанова перед зданием ИТ-парка им.Башира Рамеева.