Во время саммита в Казани изменят движение на улицах Вишневского и Назарбаева

С 22 по 24 октября на некоторых участках дорог будет внесена корректива в схему движения. Об этом сообщили в телеграм-канале Вахитовского и Приволжского районов.

На улице Вишневского будут установлены знаки «Движение прямо» на пересечениях с улицами Подлужная, Николая Ершова, Чехова, Лесгафта, Калинина, Тихомирнова и Петербургская. Аналогично, на улице Н. Назарбаева такие же знаки появятся на пересечениях с улицами Островского, Спартаковская, Марселя Салимжанова и Хади Такташа для автомобилей, движущихся от моста Миллениум в сторону улицы Г. Тукая.

Кроме того, временно будет разрешен поворот налево на улице Кызыл Татарстан при движении по улице Меховщиков, а также на улице Татарстан при направлении с улицы Г. Тукая.