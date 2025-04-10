Вода отключена в Московском районе 10 – 11 апреля

С 9:00 10 апреля до 9:00 11 апреля в части Московского района не будет воды из-за ремонтных работ, сообщает МУП «Водоканал».
Список адресов:
-
ул. Академика Королева: 2, 3, 4, 4а, 4Б, 6, 8, 8а, 8Б, 19
-
ул. Большая Шоссейная: 6, 14
-
ул. Волгоградская: 1–29а (все дома)
-
ул. Воровского: 17, 19, 19а
-
ул. Восстания: 28–54 (все дома)
-
ул. Восход: 20
-
ул. Гагарина: 24–107 (все дома)
-
ул. Декабристов: 100–193 (все дома)
-
ул. Енисейская: 2/23–12
-
ул. Ленская: 2–10
-
ул. Партизанская: 21–27, 52
-
пр. Ибрагимова: 2–40/24
-
пр. Ямашева: 4–24/40
-
ул. Тверская: 2а–9Б
-
ул. Тунакова: 39–68/87
-
ул. Фурманова: 5а–50а
Возможно понижение давления воды.
Автоцистерны будут работать по заявкам: ☎ 231-62-60.