Вода отключена в Московском районе 10 – 11 апреля

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Город
10 апреля 2025  12:36

С 9:00 10 апреля до 9:00 11 апреля в части Московского района не будет воды из-за ремонтных работ, сообщает МУП «Водоканал».

Список адресов:

  • ул. Академика Королева: 2, 3, 4, 4а, 4Б, 6, 8, 8а, 8Б, 19

  • ул. Большая Шоссейная: 6, 14

  • ул. Волгоградская: 1–29а (все дома)

  • ул. Воровского: 17, 19, 19а

  • ул. Восстания: 28–54 (все дома)

  • ул. Восход: 20

  • ул. Гагарина: 24–107 (все дома)

  • ул. Декабристов: 100–193 (все дома)

  • ул. Енисейская: 2/23–12

  • ул. Ленская: 2–10

  • ул. Партизанская: 21–27, 52

  • пр. Ибрагимова: 2–40/24

  • пр. Ямашева: 4–24/40

  • ул. Тверская: 2а–9Б

  • ул. Тунакова: 39–68/87

  • ул. Фурманова: 5а–50а

Возможно понижение давления воды

Автоцистерны будут работать по заявкам: ☎ 231-62-60.

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