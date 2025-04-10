Вода отключена в Московском районе 10 – 11 апреля

С 9:00 10 апреля до 9:00 11 апреля в части Московского района не будет воды из-за ремонтных работ, сообщает МУП «Водоканал».

Список адресов:

ул. Академика Королева : 2, 3, 4, 4а, 4Б, 6, 8, 8а, 8Б, 19

ул. Большая Шоссейная : 6, 14

ул. Волгоградская : 1–29а (все дома)

ул. Воровского : 17, 19, 19а

ул. Восстания : 28–54 (все дома)

ул. Восход : 20

ул. Гагарина : 24–107 (все дома)

ул. Декабристов : 100–193 (все дома)

ул. Енисейская : 2/23–12

ул. Ленская : 2–10

ул. Партизанская : 21–27, 52

пр. Ибрагимова : 2–40/24

пр. Ямашева : 4–24/40

ул. Тверская : 2а–9Б

ул. Тунакова : 39–68/87

ул. Фурманова: 5а–50а

Возможно понижение давления воды.

Автоцистерны будут работать по заявкам: ☎ 231-62-60.