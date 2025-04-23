Водитель грузовика предстанет перед судом за смертельное ДТП в Татарстане

Приволжский суд Казани начал рассмотрение дела 28-летнего водителя грузовика Foton, ставшего виновником страшной аварии в Апастовском районе. В ночь накануне на 59-м километре трассы Казань-Буинск-Ульяновск его автомобиль на огромной скорости врезался в четыре остановившихся на светофоре машины.

Жертвами столкновения стали четыре человека: водитель и пассажир автомобиля Sollers, а также водитель и пассажир «Лады Веста». Все они погибли на месте.

Следствие установило, что обвиняемый двигался со скоростью 117 км/ч при разрешенных 50 км/ч на участке дорожных работ. Однако водитель настаивает на своей невиновности, утверждая, что его скорость не превышала 70 км/ч, а авария произошла из-за внезапного отказа тормозной системы. В настоящее время проводится комплексная автотехническая экспертиза.