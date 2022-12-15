Водитель «ВАЗа» погиб после столкновения с иномаркой под Казанью

Вчера, 14 декабря, в на 66-м километре дороги Казань — Оренбург произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

55-летний водитель «ВАЗа», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, выехал «встречку» и врезался в автомобиль KIA. В результате аварии водитель отечественного авто скончался на месте. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. Водителя KIA получил травмы — он был пристегнут.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане после ДТП с автобусом, в котором пострадала 11-летняя девочка, возбудили уголовное дело. Авария произошло вчера в Высокогорском районе. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.