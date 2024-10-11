Водителю автобуса №10 объявят благодарность за спасение жизни ребёнка

В казанской мэрии сообщили, что водителя автобуса №10 не будут штрафовать за то, что он свернул в столб, чтобы избежать наезда на ребенка. Видео этого инцидента попало в соцсети, получив общественный резонанс.

Предприятие не только не будет штрафовать водителя, но и объявит ему благодарность за спасение жизни ребенка, заявили в мэрии.

Напомним, инцидент произошел 10 октября около 14:00. Девочка выбежала на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Благодаря молниеносной реакции водителя, трагедии удалось избежать.