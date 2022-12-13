Военком Советского района передал мобилизованным в Казань Экспо УАЗ и гуманитарную помощь

Военком Советского района прибыл в Казань Экспо, чтобы передать мобилизованным УАЗ-2206 с гуманитарной помощью. Об этом сообщили в оперштабе Татарстана по вопросам мобилизации.

«Это не простое транспортное средство, это памятная и дорогая сердцу многих людей машина, которая выезжала в поисковые экспедиции по ВОВ и Гражданской войне порядка семи раз! Она всегда возвращалась обратно. Вернется и сейчас вместе с нашими ребятами», - поделился военный комиссар Советского района Ильхам Мидхатов.

В подготовке и техническом обслуживании машины военкому помогли сотрудники ПАТП-2 столицы Татарстана.

Ранее «КВ» сообщали, что в Ростовскую область прибыл один из автомобилей «УАЗ», который жители Нижнекамска передали для бойцов татарстанского батальона «Тимер», участвующих в спецоперации на Украине.

«Дорогие жители города Нижнекамска! Хочу сказать вам большое спасибо. Мы получили транспортное средство. Все в наших руках! Победа за нами», - передал слова батальона один из «тимеровцев».