Военнослужащий Баркас рассказал, как Татарстан поддерживает бойцов СВО

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Республика
5 июня 2024  07:50
Автор:
Эндже Гарафиева

В Набережных Челнах действует активная поддержка военнослужащих, участвующих в спецоперации. Об этом рассказал челнинский боец с позывным Баркас. Он поблагодарил за поддержку татарстанцев.

Раз в месяц власти города отправляют шефский конвой с необходимыми вещами, а волонтеры изготавливают маскировочные сети, шьют спасательные покрывала и готовят домашние супы.

Бойцы отмечают важность такой помощи, особенно маскировочных сетей, которые крайне необходимы в их местности.

«Супы очень вкусные, сытные, чувствуется тепло родного дома», – показал Баркас.

Помимо материальной помощи семьи военнослужащих получают моральную поддержку от властей. Для близких бойцов предусмотрены льготы, например, бесплатное питание в школах для их детей.

Кроме того, условия контрактной службы в Татарстане стали более привлекательными, предусмотрены повышенные выплаты до одного миллиона рублей и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей.

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