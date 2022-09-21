 Военный комиссар РТ Сергей Погодин подписал приказ о частичной мобилизации
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Военный комиссар РТ Сергей Погодин подписал приказ о частичной мобилизации

Утром Президент России подписал о мобилизационных мероприятиях.

Республика
21 сентября 2022  20:25
Автор:
Роза Габитова

Военный комиссар РТ Сергей Погодин подписал приказ о частичной мобилизации на территории Татарстана в соответствии с указом Владимира Путина. Соответвующий документ опубликован в газете «Республика Татарстана». 

Согласно ему, в военкоматы должны явиться все офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшина, солдаты и матросы запаса, живущие на территории республики, имеющие мобилизационные предписания или получившие повестки. 

«В случае неполучения персональных повесток прибыть в сроки и пункты, указанные в мобилизационных предписаниях», — отмечается в документе. 

При явке в военный комиссариат военнослужащие должны иметь документы, личные вещи.

Все пункты приказа вы можете изучить здесь.

Напомним, в России объявлена частичная мобилизация. Об этом в своем обращении заявил сегодня, 21 сентября, Президент Владимир Путин.

Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. 

Ранее «КВ» сообщали, что генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов рассказал о том, что представляет собой частичная мобилизация, а также о том, когда военнообязанные начнут получать повестки.

 

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