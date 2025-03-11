Волейболистки «Динамо-Ак Барс» начали плей-офф с победы

«Динамо-Ак Барс» дома обыграло краснодарское «Динамо» в стартовой встрече первого раунда плей-офф. Волейболистки забрали встречу в трёх партиях – 3:0 (25:17, 25:20, 25:16). В первом сете хозяйки площадки уверенно набрали ход, собрав пять ошибок гостей при подачах. По ходу второй партии краснодарская команда впервые вышла вперёд, однако «Динамо-Ак Барс» забрало концовку и третий сет с комфортным преимуществом. Лучшим бомбардиром встречи стала Брайелин Мартинес, набравшая 18 очков при 50% реализации атак.

Ответная игра серии состоится в Краснодаре 14 марта.