Волейболистки «Динамо-Ак Барс» начали плей-офф с победы

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Спорт
11 марта 2025  07:00
Автор:
Эдгар Витковский

«Динамо-Ак Барс» дома обыграло краснодарское «Динамо» в стартовой встрече первого раунда плей-офф. Волейболистки забрали встречу в трёх партиях – 3:0 (25:17, 25:20, 25:16). В первом сете хозяйки площадки уверенно набрали ход, собрав пять ошибок гостей при подачах. По ходу второй партии краснодарская команда впервые вышла вперёд, однако «Динамо-Ак Барс» забрало концовку и третий сет с комфортным преимуществом. Лучшим бомбардиром встречи стала Брайелин Мартинес, набравшая 18 очков при 50% реализации атак.

Ответная игра серии состоится в Краснодаре 14 марта.

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