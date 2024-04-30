Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли «Локомотив» и в седьмой раз стали чемпионками

29 апреля, казанские спортсменки в финальном матче против калининградского «Локомотива» одержали уверенную победу 3:0 (25:22, 25:16, 25:18). Таким образом счет в серии стал 3:2 и казанские волейболистки стали чемпионками женской волейбольной Pari Суперлиги. Для команды это уже седьмое чемпионство.

По ходу серии «Динамо-Ак Барс» удалось отыграться со счета 1:2 и вырвать победу. В предыдущий раз команда одерживала чемпионство в 2020 году.

Напомним, что вчера казанский регбийный клуб «Стрела-Ак Барс» также стал чемпионом, завоевав Суперкубок России.