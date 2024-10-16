Волонтеры завершают благоустройство сквера «Казанские наличники» на улице Груздева

Активисты движения «Том Сойер Фест» подходят к завершению работ по благоустройству сквера «Казанские наличники», расположенного на улице Груздева.

Фото: © проект «Том Сойер Фест»

До начала благоустройства на этом участке находились ветхие жилые дома, которые были снесены в 2000-х годах, а сам участок забросили. Волонтеры заметили территорию во время ремонта соседних зданий на улице Волкова и в прошлом году совместно с Институтом развития Казани разработали проект восстановления сквера.

Сквер разбит на несколько функциональных зон, включая лекторий с шахматными столами и ящиком для обмена книгами, уютный дворик с качелями, навесом и скамейками, а также музей наличников, который стал центральной частью парка. Волонтеры восстановили наличники под наблюдением профессиональных реставраторов — они очищали деревянные конструкции от грязи и старой краски, покрывали их защитными составами и красили. Специально для участников была проведена мастер-класс по созданию деревянных элементов, в ходе которого они вырезали «ушки» для наличников.

Фото: © проект «Том Сойер Фест»

Итого волонтеры отреставрировали 18 рам, 17 из которых теперь находятся в сквере, а одна — в запасе с подробным описанием. Летом в работах участвовали 250 добровольцев и три партнерские организации.

Среди экспонатов в сквере можно увидеть оконную раму со ставнями и красной звездой, снятую с дома ветерана Великой Отечественной войны Василия Буренина, который он построил в 1950-х. Дом подлежал сносу, но координатор проекта Анастасия Гизатова договорилась о передаче наличника в музей.

Другой наличник, ранее украшавший дом на улице Достоевского, был спасен Татьяной Прокофьевой, первым заместителем директора Института развития Казани. Раму долгое время хранили в ангаре, пока волонтеры не восстановили её и не установили в музее.

Еще один экземпляр, которому около 200 лет, был снят со здания на улице Гладилова, где в XIX веке находился магазин казанского предпринимателя Ивана Алафузова. Градозащитники Олеся Балтусова и Фарида Забирова обратили внимание на это здание, после чего раиса РТ Рустам Минниханов распорядился о его восстановлении и реставрации деревянного декора для Национального музея РТ. Спустя десять лет наличник был выставлен на открытом воздухе.

Помимо реставрации наличников, волонтеры ухаживали за сквером. Они удаляли сорняки, высаживали деревья и кустарники. Волонтеры также восстанавливали брандмауэрную стену, установив два контрфорса. Позднее художник Сергей Аксенов совместно с объединением Supernova расписали стену муралом «Берегиня», который посвящен движению «Том Сойер Фест».

Попасть в сквер можно с улицы Груздева, он расположен за зданием управления архитектуры и градостроительства, а также с улицы Волкова, где вход находится рядом с домом №78.