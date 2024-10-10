Волынец дала рекомендации, как отбить желание у ребенка стать квадробером

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец поделилась с «Татар-информом» советами о том, как бороться с детским увлечением квадробикой – подражанию животным.

Волынец считает, что родителям стоит мягко, но настойчиво поговорить с ребенком, предложив ему задуматься, какие последствия может повлечь такое поведение. Например, можно в шутливой форме спросить, не хочет ли он жить в будке или питаться, как животное, раз ассоциирует себя с ними.

Также детский омбудсмен рекомендует родителям обратиться за помощью к психологу, поскольку увлечение квадробикой может свидетельствовать о наличии у ребенка психологических проблем.

Ранее в интервью с Инной Городецкой, эксперт в области социальной психологии, обсуждались вопросы, связанные с квадроберами: скорее ли это развлечение и игра, или они могут иметь более серьезные последствия для психологии детей?