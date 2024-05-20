Вооруженное нападение: в татарстанских школах 20 мая пройдут антитеррористические учения

Сегодня утром в образовательных учреждениях на территории всей Республики Татарстан разыграют сценарии чрезвычайных ситуаций – таким образом школьников и студентов вузов и колледжей обучат разработанным алгоритмам на случай, например, потенциального вооружённого нападения или теракта.

Антитеррористические учения будут включать в себя проверку систем оповещения, готовности детей к грамотной эвакуации. Полученные сведения помогут оценить насколько эффективны механизмы реагирования и оперативности действий персонала и учащихся в экстренных ситуациях.