Вооруженное нападение: в татарстанских школах 20 мая пройдут антитеррористические учения

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Республика
20 мая 2024  08:38
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня утром в образовательных учреждениях на территории всей Республики Татарстан разыграют сценарии чрезвычайных ситуаций – таким образом школьников и студентов вузов и колледжей обучат разработанным алгоритмам на случай, например, потенциального вооружённого нападения или теракта.

Антитеррористические учения будут включать в себя проверку систем оповещения, готовности детей к грамотной эвакуации. Полученные сведения помогут оценить насколько эффективны механизмы реагирования и оперативности действий персонала и учащихся в экстренных ситуациях.

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