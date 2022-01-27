ВОЗ не считает вакцинацию детей от COVID-19 опасной

Всемирная организация здравоохранения не считает вакцинацию детей от новой коронавирусной инфекции опасной. Об этом сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Конечно, корректировка дозы, клиническое исследование — все это надо пройти. Но на данный момент сильно тревожных сигналов не поступало», — отметила Вуйнович.

Напомним, что первая партия вакцин для подростков «Спутник М» поступила в Татарстан 24 января. В республике уже идет вакцинация детей и подростков старше 12 лет.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в ДРКБ с симптомами коронавируса чаще всего поступают дети младенческого возраста. Некоторые младенцы поступают прямо из родильных домов.