 ВОЗ не считает вакцинацию детей от COVID-19 опасной
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ВОЗ не считает вакцинацию детей от COVID-19 опасной

Первая партия вакцин для подростков «Спутник М» поступила в Татарстан 24 января. 

Республика
27 января 2022  16:41
Автор:
Эдуард Салихов

Всемирная организация здравоохранения не считает вакцинацию детей от новой коронавирусной инфекции опасной. Об этом сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. 

«Конечно, корректировка дозы, клиническое исследование — все это надо пройти. Но на данный момент сильно тревожных сигналов не поступало», — отметила Вуйнович.

Напомним, что первая партия вакцин для подростков «Спутник М» поступила в Татарстан 24 января. В республике уже идет вакцинация детей и подростков старше 12 лет. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в ДРКБ с симптомами коронавируса чаще всего поступают дети младенческого возраста. Некоторые младенцы поступают прямо из родильных домов.

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