Возобновление запуска поезда между Уфой и Казанью возможно ближе к 2027 году

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Россия/Мир
5 июня 2024  12:08
Автор:
Валерий Саидов

В настоящее время паспорт проекта уже разработан, однако из-за текущей геополитической обстановки принятие решения о его реализации планируется отложить до указанного времени. Об этом сообщили в Куйбышевской железной дороге, филиале ОАО «РЖД».

Согласно их информации, в настоящее время основной парк вагонов используется для перевозок на север и юг в рамках государственных задач. Одним из факторов, который необходимо учитывать для реализации проекта, является его экономическая целесообразность и необходимость обеспечения заполненности поезда. Хотя проект между Уфой и Казанью считается перспективным, его рассмотрение будет продолжено в более благоприятное время к 2027 году, учитывая сложившуюся геополитическую обстановку.

Предварительный маршрут для поезда между столицами Татарстана и Башкортостана уже разработан и планируется, что он пройдет через Бугульму, Набережные Челны, Алнаши и Агрыз.

Кроме того, также в декабре 2024 года планируется запустить другой железнодорожный маршрут из Уфы в Москву через Ульяновск, село Кандры и Бугульму. Время в пути между столицами Башкортостана и России составит 28 часов 25 минут в одну сторону и 29 часов 14 минут в обратном направлении.

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Возобновление запуска поезда между Уфой и Казанью возможно ближе к 2027 году
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