Впервые с 2009 года игрок «Рубина» вошёл в топ-3 по системе «гол+пас»

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку и полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков разделили первое место в РПЛ по системе «гол+пас». Оба игрока набрали по 21 очку, Даку отличился 15 голами и 6 передачами, а Батраков забил 14 мячей и 7 раз ассистировал партнёрам.

Это первый случай с 2009 года, когда игрок «Рубина» завершает сезон в тройке лучших по системе «гол+пас». По итогам чемпионата-2009 третье место разделили сразу два нападающих казанского клуба: Александр Бухаров и Алехандро Домингес. Бухаров забил 16 голов при 4-х ассистах, а на счету Домингеса на один гол меньше при пяти передачах.