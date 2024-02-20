Впервые в истории в Челнах провели пересадку сердца

Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин рассказал об уникальной операции для больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Там впервые в истории учреждения 51-летнему мужчине провели пересадку сердца – сложнейшую кардиохирургическую операцию.

У пациента было тяжелое заболевание сердца, без операции он мог не выжить. Длилась трансплантация два часа.

Состояние мужчины медики оценивают как стабильное, его перевели в палату отделения спустя неделю реанимации. Врачи ведут пристальное наблюдение.