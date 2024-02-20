Впервые в истории в Челнах провели пересадку сердца

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Республика
20 февраля 2024  15:52
Автор:
Эндже Гарафиева

Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин рассказал об уникальной операции для больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Там впервые в истории учреждения 51-летнему мужчине провели пересадку сердца – сложнейшую кардиохирургическую операцию. 

У пациента было тяжелое заболевание сердца, без операции он мог не выжить. Длилась трансплантация два часа. 

Состояние мужчины медики оценивают как стабильное, его перевели в палату отделения спустя неделю реанимации. Врачи ведут пристальное наблюдение.

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