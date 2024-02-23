Впервые за семь лет на Солнце снова произошли две мощные вспышки

Вчера, 22 февраля, две вспышки высшего балла Х зафиксировали у Солнца в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Там сообщают, что за последние семь лет такого не было ни разу.

Первый раз вспыхнуло ночью в 02:17, затем утром в 09:00-10:00.

Эксперты отмечают, что две вспышки подряд «говорят о переходе Солнца в состояние чрезвычайно высокой активности». Каждый взрыв истощает запасы солнечной энергии и требует времени для восстановления звезды.

Из-за вспышек на Солнце страдают метеозависимые люди, а еще животные, например, птицы в период миграций, теряющие ориентир.