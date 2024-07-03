Врач-диетолог из Казани рассказала, чем питаться в жару

По мнению врача-диетолога из университетской клиники КФУ Эльвиры Аминевой, в жаркие дни рекомендуется отдавать предпочтение легким блюдам, таким как – свежие салаты, окрошка, холодные супы, рыба и морепродукты.

Летом особенно важно следить за своим питанием и питьевым режимом, поэтому важно избегать тяжелой, жирной и соленой пищи,которая может вызвать ощущение дискомфорта, тяжести и увеличенную жажду.

«Летом риск отравления пищей значительно увеличивается, поэтому стоит быть более внимательным к тому, что едим на улице», – предупреждает врач.

По мнению специалиста по диетологии, летом стоит употреблять пищу чаще, но в меньших порциях. Это поможет избежать переедания и поддержать нормальный обмен веществ. Не секрет, что именно лето – идеальное время для добавления в рацион свежих фруктов и овощей, которых сегодня в изобилии. Они помогают поддерживать водный баланс организма.

Зеленый чай также поможет справиться с усталостью в жару, обладая тонизирующими свойствами. Однако стоит избегать сладких газированных напитков, поскольку они могут привести к обезвоживанию.

Эльвира Аминева напоминала о важности тщательной обработки фруктов и овощей перед употреблением, о необходимости не переедать перед сном и следить за сроками годности продуктов, чтобы избежать отравления.

Соблюдение простых рекомендаций, по убеждению врача, поможет сохранить и укрепить здоровье.