 Врач-офтальмолог назвала причины, из-за которых можно лишиться зрения в Новый год
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Врач-офтальмолог назвала причины, из-за которых можно лишиться зрения в Новый год

Часть травм связаны с неправильным использованием пиротехники.

Республика
30 декабря 2021  13:28
Автор:
Роза Габитова

Врач-офтальмолог назвала частой причиной, из-за которой обращаются к специалистам с контузией глазного яблока — открывание бутылок шампанского. Об этом на пресс-конференции сообщила офтальмохирург ГАУЗ «РКОБ МЗ РТ имени профессора Е.В. Адамюка» Софья Булгар.

«Проблема, которая встречается часто — контузия глазного яблока после открывания бутылок шампанского» — сказала она.

При вскрытии бутылки необходимо направлять горлышко бутылки в противоположную сторону от глаз и гостей, добавила Булгар.

Также из-за пиротехники, в частности от бенгальских огней, люди получают термические и химические ожоги. От последних можно травмировать глаз вплоть до слепоты, рассказала офтальмолог.

Контрафактный алкоголь, содержащий метиловый спирт, вызывает поражение зрительного нерва и приводит к потери зрения. Врачи настоятельно рекомендуют покупать алкогольную продукцию в специализированных магазинах, добавила спикер.

По словам Булгар, бытовые скандалы в новогоднюю ночь под воздействием спиртных напитков также могут лишить человека зрения.

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