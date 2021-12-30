Врач-офтальмолог назвала причины, из-за которых можно лишиться зрения в Новый год

Врач-офтальмолог назвала частой причиной, из-за которой обращаются к специалистам с контузией глазного яблока — открывание бутылок шампанского. Об этом на пресс-конференции сообщила офтальмохирург ГАУЗ «РКОБ МЗ РТ имени профессора Е.В. Адамюка» Софья Булгар.

«Проблема, которая встречается часто — контузия глазного яблока после открывания бутылок шампанского» — сказала она.

При вскрытии бутылки необходимо направлять горлышко бутылки в противоположную сторону от глаз и гостей, добавила Булгар.

Также из-за пиротехники, в частности от бенгальских огней, люди получают термические и химические ожоги. От последних можно травмировать глаз вплоть до слепоты, рассказала офтальмолог.

Контрафактный алкоголь, содержащий метиловый спирт, вызывает поражение зрительного нерва и приводит к потери зрения. Врачи настоятельно рекомендуют покупать алкогольную продукцию в специализированных магазинах, добавила спикер.

По словам Булгар, бытовые скандалы в новогоднюю ночь под воздействием спиртных напитков также могут лишить человека зрения.