Врачи РКБ в РТ освоили уникальную методику лечения панкреонекроза без разрезов

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Город
7 августа 2024  14:45
Автор:
Эндже Гарафиева

Врачи Республиканской клинической больницы Татарстана разработали и внедрили новую методику лечения панкреонекроза, которая позволяет проводить операции без разрезов, сокращая летальность среди пациентов в два раза. 

Панкреонекроз — это серьезное осложнение панкреатита, занимающее третье место среди острых хирургических заболеваний. 

«Раньше при панкреонекрозе приходилось делать открытые операции, что увеличивало риск осложнений и затягивало процесс реабилитации»,  — рассказывает заместитель главного врача по хирургии Руслан Зефиров. — «Теперь мы используем vard-методику (видеоэндоскопическая ретроперитонеальная некрсеквестрэктомия), которая позволяет проводить операции лапароскопически, без разрезов». 

«Этот метод позволяет минимизировать риск инфицирования брюшной полости, а значит, сократить количество осложнений»,  — добавил заведующий отделением РХМДЛ № 2 Ирек Ахметов. — «Мы начали осваивать эту методику в 2018 году и постепенно пришли к нынешним успехам». 

На сегодняшний день подобную методику освоили лишь несколько клиник Москвы. 

Внедрение этой уникальной технологии позволяет врачам РКБ Татарстана оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь пациентам с панкреонекрозом, повышая шансы на их выздоровление.

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