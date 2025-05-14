Врачи Татарстана провели уникальную операцию по удалению гигантской почки

Специалисты урологического отделения Республиканской клинической больницы выполнили сложнейшее хирургическое вмешательство, избавив пациента от патологически увеличенного органа, заполненного конкрементами. Как сообщили в пресс-службе медучреждения.

62-летний уроженец Средней Азии впервые столкнулся с проблемами мочевыделительной системы два десятилетия назад, когда местные врачи диагностировали у него хронический пиелонефрит и провели оперативное лечение. Однако спустя годы болезнь вновь дала о себе знать – возобновились мучительные боли и нарушения диуреза.

К моменту обращения в РКБ состояние пациента оценивалось как критическое – поражённый орган достиг аномальных размеров из-за множественных кальцинатов. После экстренной госпитализации в первое урологическое отделение было принято решение о радикальном хирургическом лечении.

В ходе многоэтапного вмешательства медики столкнулись с серьёзными техническими сложностями. Предварительная перевязка почечных сосудов осложнялась выраженным рубцовым процессом от предыдущей операции. Несмотря на применение лапароскопической методики, окончательное извлечение деформированного органа вместе с паранефральной клетчаткой потребовало выполнения лапаротомии.

После успешно проведённой операции и курса реабилитации пациент был выписан в удовлетворительном состоянии.