Врачи в Челнах спасли пациента с редким заболеванием печени

Хирурги БСМП в Набережных Челнах успешно провели уникальную операцию мужчине с тромбозом воротной вены печени, осложненным внутренним кровотечением. Это тяжелое состояние, при котором нарушается кровообращение в печени, что может привести к летальному исходу. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.

Фото: © БСМП Челны

Ранее пациенты с таким диагнозом не доживали до трансплантации печени, которая является единственным радикальным методом лечения. Однако врачи БСМП освоили новую методику, которая позволяет спасти жизнь пациентам даже в самых тяжелых случаях.

Операция проводилась эндоваскулярным способом – через небольшие проколы в теле. Хирурги использовали современное оборудование и инструменты, чтобы закрыть пораженные вены и создать новые пути для кровотока.

Вмешательство прошло успешно. Планируется, что эта уникальная методика, которая крайне редко используется в мировой практике, будет поставлена на поток в БСМП.