Врачом года в РТ стала детский анестезиолог-реаниматолог Анна Тимофеева

В Татарстане определили победителя ежегодной премии «Врач года — Ак чәчәкләр». Им стала главный внештатный детский анестезиолог-реаниматолог Минздрава РТ Анна Тимофеева. Награду вручил и. о. председателя Госсовета республики Марат Ахметов.

Анна Тимофеева окончила мединститут Чувашского госуниверситета в 2011 году, а с 2014 года работает в Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) Казани. За годы работы она стала ключевым специалистом в системе экстренной помощи детям. В ДРКБ она занимает должность заведующей отделением анестезиологии-реанимации и является одним из ведущих специалистов республики.