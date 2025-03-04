Вратарь «Ирбиса» Михаил Коновалов попал в символическую сборную месяца МХЛ

МХЛ опубликовала список лучших игроков февраля, в символическую сборную месяца вошёл вратарь казанского «Ирбиса» Михаил Коновалов. В минувшем месяце голкипер одержал семь побед в семи матчах, пропустив девять шайб. В одной игре вратарь отстоял «на ноль», отразив за месяц 95,2% бросков при коэффициенте надёжности 1,29. Голкипер казанцев также лидирует в лиге по количеству побед (25).

«Ирбис» занимает первую строчку в «Золотом» дивизионе Восточной конференции, набрав 74 очка в 46 играх. Для досрочной победы в конференции казанцам достаточно одержать четыре победы.