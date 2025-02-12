Вратари «Ак Барса» и «Торпедо» едва не подрались после финальной сирены

Церемония послематчевого рукопожатия между «Ак Барсом» и «Торпедо» обернулась потасовкой между вратарями команд Амиром Мифтаховым и Иваном Кульбаковым. Словесная перепалка между основными голкиперами быстро перешла в стадию потасовки, к которой подключился запасной вратарь «Торпедо» Иван Бочаров.

После матча Амир Мифтахов рассказал, что причиной конфликта стал эпизод, случившийся в концовке встрече. В моменте вратарь нижегородцев ударил клюшкой форварда «барсов» Никиту Дыняка, голкиперу выписали за это малый штраф.

– Был конфликт между Мифтаховым и Кульбаковым. Что было дальше – подробностей не знаю. Вратарь Бочаров пытался разнять ребят, но ему сзади натянули на голову свитер. Когда команда проигрывает дома – она недовольна, выражает свои эмоции через край, – оценил эпизод тренер гостей Игорь Ларионов.

Отметим, что Амир Мифтахов пропустил за матч пять шайб. Иван Кульбаков отразил 33 из 34-х бросков в створ.