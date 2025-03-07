Временное отключение воды в Авиастроительном районе Казани

С 9:00 11 марта до 9:00 12 марта в некоторых домах Авиастроительного района Казани будет временно прекращена подача воды. Эта мера связана с необходимостью подключения сетей водоснабжения поселка Борисоглебское к централизованной системе водоснабжения, пояснили представители казанского водоканала.

Отключение затронет следующие адреса:

- ул. Речная, 40;

- ул. Северная, 37, 39;

- ул. Шоссейная, 41, 41а.

Кроме того, вода будет отключена в домах по улицам: Авиастроителей, Вишневая, Гагарина, Заводская, Заречная, Зеленая, Иванычева, Ивовая, Кадышевская, Колхозная, Ленина, Луговая, Малая Заречная, Молодежная, Новая, Озерная, Октябрьская, Переломная, Победы, Производственная, Рабочая, 2-я Рабочая, Садовая, Северная, Советская, Степная, Строителей, Сухорецкая, Торфяная, Школьная.

Для обеспечения жителей водой в период отключения будет организована доставка автоцистерн с водой. Чтобы заказать воду, необходимо оставить заявку по телефону: +7 (843) 231-62-60.

Рекомендуется заранее подготовиться к временному отсутствию воды, запастись необходимым количеством воды для бытовых нужд и следить за обновлениями от водоканала.