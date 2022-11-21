Все жилые дома Казани получили паспорта готовности к зиме

Все 5 920 многоквартирных домов Казани получили паспорта готовности к зиме. Об этом сообщил сегодня на «деловом понедельнике» заместитель руководителя Исполнительного комитета Казани Искандер Гиниятуллин.

«Паспорта готовности получены на все 5 920 многоквартирных домов и общежитий города. Отмечу, что паспорта готовности получают и теплоснабжающие организации», - сказал Гиниятуллин отметив, что всего город теплом обеспечивают 3 ТЭЦ, 3 районные котельные, 185 квартальных котельных, включая ведомственные.

По данным докладчика, в городе 23 дома отапливаются собственными крышными котельными. Помимо этого, более 400 домов имеют индивидуальное поквартирное отопление.

Гинитятуллин сообщил, что при подготовке жилого фонда к зиме в опрессовку и промывку прошли сети центрального отопления в 5,4 тыс. домах. Отпрессованы почти 900 км наружных тепловых сетей. Кроме этого специалисты выполнили текущий ремонт кровель и фасадов, а также восстановили остекление окон, починили входные двери.

«Зима покажет эффективность всем предпринятых нами мер», - резюмировал он.