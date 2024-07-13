«Вступай в армию Победы!»: Татарстан проведет масштабный телемарафон в поддержку участников СВО

15 июля на телеканалах ТНВ-Татарстан и ТНВ-Планета пройдет 12-часовой телемарафон «Вступай в армию Победы!». Участие примут представители разных сфер жизни Татарстана и других регионов России. В эфире прозвучат истории мужества и героизма участников специальной военной операции, а также будут рассказаны о мерах поддержки бойцов и их семей.

В ходе марафона будет представлена выставка продукции, производимой в Татарстане для нужд армии, в том числе сухих пайков. Зрители также смогут увидеть фильмы о героях спецоперации, репортажи из зоны боевых действий и прямые включения оттуда.

Акция проводится с целью рассказать о возможностях заключить контракт с Министерством обороны и получить дополнительные финансовые выплаты. В Татарстане установлены повышенные выплаты для контрактников в размере до 1,5 млн рублей.