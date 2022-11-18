 ВТОЦ* включили в федеральный перечень экстремистских организаций
news_header_top_970_100

ВТОЦ* включили в федеральный перечень экстремистских организаций

Деятельность Всетатарского общественного центра* запрещена на территории страны.

Республика
18 ноября 2022  16:18
Автор:
Эдуард Салихов

Всетатарский общественный центр* (ВТОЦ*) 14 ноября включили в федеральный перечень экстремистских организаций. Деятельность организации запрещена на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по РТ. 

С 2019 по 2022 годы активисты ВТОЦ* были привлечены к административной ответственности за высказывания экстремистского характера. В 2012 году одного из лидеров организации осудили по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Ранее «КВ» сообщали, что Вахитовский суд Казани оштрафовал ВТОЦ* на 250 тыс. рублей. Запрещенная организации наказана по статье «Унижение человеческого достоинства» (КоАП РФ).

*запрещенная в России организация, признанная экстремистской

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Эксперты РТ: праздник День матери обладает фундаментальным значением
Президент РТ увеличил численность госслужащих
В Казани из-за строительства второй ветки метро ограничат движение по улице Фучика
«Ак Барс-Динамо» одержал победу в первом домашнем матче чемпионата России
В Казани стартовал финал Международного чемпионата по киберспорту стран ОИС
Президент РТ сообщил, что в Татарстане турпоток за 9 месяцев увеличился на 11%
В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 76 случаев COVID-19
Казань стала лучшим городом в РФ для ведения гостиничного бизнеса