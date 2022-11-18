ВТОЦ* включили в федеральный перечень экстремистских организаций

Всетатарский общественный центр* (ВТОЦ*) 14 ноября включили в федеральный перечень экстремистских организаций. Деятельность организации запрещена на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по РТ.

С 2019 по 2022 годы активисты ВТОЦ* были привлечены к административной ответственности за высказывания экстремистского характера. В 2012 году одного из лидеров организации осудили по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Ранее «КВ» сообщали, что Вахитовский суд Казани оштрафовал ВТОЦ* на 250 тыс. рублей. Запрещенная организации наказана по статье «Унижение человеческого достоинства» (КоАП РФ).

*запрещенная в России организация, признанная экстремистской